Завершились две встречи 1/32 финала Кубка Англии.

«Кристал Пэлас» неожиданно в гостях уступил «Маклсфилду», выступающему в 6-й по силе лиге Англии, со счетом 1:2.

На забитые мячи Пола Доусона (43') и Айзека Бакли (61'), гости ответили голом Йереми Пино на 90-й минуте.

Результат матча

Macclesfield FC Англия. Кубок ФА 2:0 Кристал Пэлас Лондон

1:0 Paul Dawson 43' 2:0 Isaac Buckley-Ricketts 60'

Macclesfield FC: Max Dearnley, Lewis Fensome, Rollin Menayese, Sam Heathcote, Luis Lacey, James Edmondson, Paul Dawson, Josh Kay, Luke Duffy, Isaac Buckley-Ricketts, D'Mani Mellor

Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Борна Соса, Марк Гехи, Крис Ричардс, Жейде Канво ( Уилл Хьюз 46' ), Крисантус Уче, Каден Родни ( Бреннан Джонсон 46' ), Адам Уортон, Джастин Девенни, Ереми Пино, Joel Drakes-Thomas ( Тайрик Митчелл 46' )

Жёлтые карточки: Josh Kay 45+2' — Борна Соса 62'