Завершились две встречи 1/32 финала Кубка Англии.

ФК «Кристал Пэлас»
ФК «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» неожиданно в гостях уступил «Маклсфилду», выступающему в 6-й по силе лиге Англии, со счетом 1:2.

На забитые мячи Пола Доусона (43') и Айзека Бакли (61'), гости ответили голом Йереми Пино на 90-й минуте.

Результат матча

Macclesfield FCАнглия. Кубок ФАMacclesfield FC2:0Кристал ПэласКристал ПэласЛондон
1:0 Paul Dawson 43' 2:0 Isaac Buckley-Ricketts 60'
Macclesfield FC:  Max Dearnley,  Lewis Fensome,  Rollin Menayese,  Sam Heathcote,  Luis Lacey,  James Edmondson,  Paul Dawson,  Josh Kay,  Luke Duffy,  Isaac Buckley-Ricketts,  D'Mani Mellor
Кристал Пэлас:  Вальтер Бенитес,  Борна Соса,  Марк Гехи,  Крис Ричардс,  Жейде Канво (Уилл Хьюз 46'),  Крисантус Уче,  Каден Родни (Бреннан Джонсон 46'),  Адам Уортон,  Джастин Девенни,  Ереми Пино,  Joel Drakes-Thomas (Тайрик Митчелл 46')
Жёлтые карточки:  Josh Kay 45+2'  —  Борна Соса 62'

Таким образом, у Кубка Англии по итогам текущего сезона будет новый обладатель.

В параллельной встрече «Лестер» уверенно обыграл в гостях «Челтенхэм» со счетом 2:0.