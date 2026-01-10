Завершились две встречи 1/32 финала Кубка Англии.
«Кристал Пэлас» неожиданно в гостях уступил «Маклсфилду», выступающему в 6-й по силе лиге Англии, со счетом 1:2.
На забитые мячи Пола Доусона (43') и Айзека Бакли (61'), гости ответили голом Йереми Пино на 90-й минуте.
Результат матча
Macclesfield FCАнглия. Кубок ФА2:0Кристал ПэласЛондон
1:0 Paul Dawson 43' 2:0 Isaac Buckley-Ricketts 60'
Macclesfield FC: Max Dearnley, Lewis Fensome, Rollin Menayese, Sam Heathcote, Luis Lacey, James Edmondson, Paul Dawson, Josh Kay, Luke Duffy, Isaac Buckley-Ricketts, D'Mani Mellor
Кристал Пэлас: Вальтер Бенитес, Борна Соса, Марк Гехи, Крис Ричардс, Жейде Канво (Уилл Хьюз 46'), Крисантус Уче, Каден Родни (Бреннан Джонсон 46'), Адам Уортон, Джастин Девенни, Ереми Пино, Joel Drakes-Thomas (Тайрик Митчелл 46')
Жёлтые карточки: Josh Kay 45+2' — Борна Соса 62'
Таким образом, у Кубка Англии по итогам текущего сезона будет новый обладатель.
В параллельной встрече «Лестер» уверенно обыграл в гостях «Челтенхэм» со счетом 2:0.