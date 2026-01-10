В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на выезде переиграл «Байер» со счетом 4:1.

Дениз Ундав globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Джейми Левелинг, а еще по голу смогли забить Максимилиан Миттельштадт и Дениз Ундав. За леверкузенскую команду забил Алекс Гримальдо с пенальти.

Результат матча Байер Леверкузен 1:4 Штутгарт Штутгарт 0:1 Джейми Левелинг 7' 0:2 Максимилиан Миттельштадт 29' пен. 0:3 Джейми Левелинг 45+1' 0:4 Дениз Ундав 45+2' 1:4 Алехандро Гримальдо 66' пен. Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Алехандро Гримальдо ( Лукас Васкес 82' ), Роберт Андрих, Жануэль Белосьян ( Луак Баде 46' ), Артур, Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес ( Йонас Хофман 66' ), Нейтан Телла ( Эрнест Поку 46' ), Мартен Терье ( Алехо Сарко 66' ), Малик Тилльман Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Йоша Вагноман ( Jeremy Arevalo 80' ), Крис Фюрих ( Финн Ельч 72' ), Николас Нартей ( Эрмедин Демирович 89' ), Джейми Левелинг ( Лоранс Ассиньон 80' ), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Дениз Ундав ( Чема Андрес 89' ) Жёлтые карточки: Марк Флеккен 39', Луак Баде 70', Алехандро Гримальдо 79', Алейш Гарсия 81' — Джейми Левелинг 39', Финн Ельч 77'

Статистика матча 4 Удары в створ 7 6 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 8 Фолы 10

«Штутгарт» с 29 баллами в активе теперь занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Байера» тоже 29 очков. Леверкузенцы идут четвертыми.