В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на выезде переиграл «Байер» со счетом 4:1.
В составе победителей дублем отметился Джейми Левелинг, а еще по голу смогли забить Максимилиан Миттельштадт и Дениз Ундав. За леверкузенскую команду забил Алекс Гримальдо с пенальти.
Результат матча
БайерЛеверкузен1:4ШтутгартШтутгарт
0:1 Джейми Левелинг 7' 0:2 Максимилиан Миттельштадт 29' пен. 0:3 Джейми Левелинг 45+1' 0:4 Дениз Ундав 45+2' 1:4 Алехандро Гримальдо 66' пен.
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Алехандро Гримальдо (Лукас Васкес 82'), Роберт Андрих, Жануэль Белосьян (Луак Баде 46'), Артур, Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес (Йонас Хофман 66'), Нейтан Телла (Эрнест Поку 46'), Мартен Терье (Алехо Сарко 66'), Малик Тилльман
Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Йоша Вагноман (Jeremy Arevalo 80'), Крис Фюрих (Финн Ельч 72'), Николас Нартей (Эрмедин Демирович 89'), Джейми Левелинг (Лоранс Ассиньон 80'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Дениз Ундав (Чема Андрес 89')
Жёлтые карточки: Марк Флеккен 39', Луак Баде 70', Алехандро Гримальдо 79', Алейш Гарсия 81' — Джейми Левелинг 39', Финн Ельч 77'
«Штутгарт» с 29 баллами в активе теперь занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. У «Байера» тоже 29 очков. Леверкузенцы идут четвертыми.