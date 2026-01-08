Матч 19-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Кальяри» состоится 8 января в Кремоне. Старт поединка в 20:30 мск.
«Кремонезе» после 18 матчей имеет 21 очко. Команда занимает 13-е место в таблице, но может подняться на две строчки вверх в случае победы. При этом не выигрывают хозяева уже 4 тура подряд. В прошлом матче кремонцы проиграли 0:1 аутсайдеру турнира «Фиорентине».
У «Кальяри» 18 пунктов и 14-я позиция. Клуб находится в пяти очках от зоны вылета и пытается оторваться от последней тройки. У гостей этой не всегда получается. Тем не менее просто так они очки не раздают. В прошлый раз сардинийцы навязали борьбу «Милану», но «россонери» все-таки выиграли 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Котировки букмекеры предлагают следующие: 2.50 на победу «Кремонезе», 3.00 на ничью, 3.30 на победу «Кальяри».
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Кремонезе» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кремонезе» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.