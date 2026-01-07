Победа позволила «Ювентусу» набрать 36 очков. Туринцы смогли подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Сассуоло» с 23 баллами идет 11-м.

В первой половине встречи автоголом отметился боснийский защитник Тарик Мухамерович . Во втором тайме же забили Фабио Миретти и Джонатан Дэвид .

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде разгромил «Сассуоло» со счетом 3:0.

