В матче 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде разгромил «Сассуоло» со счетом 3:0.
В первой половине встречи автоголом отметился боснийский защитник Тарик Мухамерович. Во втором тайме же забили Фабио Миретти и Джонатан Дэвид.
Результат матча
СассуолоСассуоло0:3ЮвентусТурин
0:1 Фабио Миретти 62' 0:2 Джонатан Дэвид 63'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Эдоардо Яннони (Лука Липани 77'), Неманья Матич (Астер Вранкс 77'), Кристиан Торстведт (Алиу Фадера 39'), Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте (Николас Пьерини 77'), Исмаэль Коне
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Бремер, Пьер Калюлю, Фабио Миретти, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Луа Опенда 75'), Теун Коопмейнерс, Джонатан Дэвид (Жоау Мариу 75'), Кенан Йылдыз
Победа позволила «Ювентусу» набрать 36 очков. Туринцы смогли подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Сассуоло» с 23 баллами идет 11-м.