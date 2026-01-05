Нападающий «Реала» Винисиус может перейти в «Челси». Об этом сообщает The Guardian.

Стало известно, что «Челси» готов заплатить 160 млн евро «Реалу» за переход Винисиуса в зимнее трансферное окно.

Действующее соглашение бразильца со «сливочными» рассчитано до лета 2027-го года. Стороны пока не пришли к взаимному согласию по новому контракту.

Напомним, что Винисиус пополнил состав «Реала» в 2017-м году, перейдя из «Фламенго» за 45 млн евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «сливочных» 18 матчей в рамках Примеры, забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.