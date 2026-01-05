Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о фаворитах предстоящего ЧМ-2026.

Фабио Капелло globallookpress.com

«Хороший вопрос. Мне очень нравится Испания, и Франция всегда, у которых есть Мбаппе, но также и другие хорошие игроки. Англичане тоже, они показывают очень хорошие результаты. А что будет с Бразилией, с Анчелотти, мы ещё увидим.

Италия? В стартовом составе "Милана" один итальянец; в "Ювентусе" только два; в "Интере" четыре или пять; в "Роме" два или три. В этом вся суть. Заглядывая в будущее, у нас не так много возможностей. Система тренировок провалилась; много тактики и мало футбола. В этом проблема Италии. В 12 лет дети уже отрабатывают тактику — зачем тактика сейчас? Нужно пасовать, пасовать, пасовать, контролировать мяч и знать азбуку футбола», — приводит слова Капелло Marca.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матчи чемпионата мира пройдут в следующих городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).