Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором его команда одержала победу над «Лацио» со счетом 2:0.

Антонио Конте globallookpress.com

«Хочу поздравить игроков: сыграть такой качественный матч с сильным соперником было непросто. Они продемонстрировали физическую выносливость и техническое мастерство. Мы контролировали игру и не позволили Лацио показать свой лучший футбол. Сегодня команда показала очень высокий уровень», — цитирует Конте официальный сайт «Наполи».

«Наполи», набрав 37 очков в 17 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Лидирует «Милан» (38 очков после 17 игр).