Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу поражения в матче с против своей бывшей команды «Аталанты» (0:1) в рамках 18-го тура чемпионата Италии.

Джан Пьеро Гасперини и Рафаэле Палладино globallookpress.com

«Я еще не видел этот гол, поэтому не могу судить о нём со скамейки. Обидно, что мы пропустили в такой ситуации, особенно после того как дважды были очень близки к тому, чтобы выйти вперёд в матче с очень сильной "Аталантой", но я и так это понимал. В любом случае я доволен тем, какие моменты мы создали. Играть против жесткой и сильной "Аталанты" непросто, но мы не выглядели слабее соперника», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Сейчас «Рома» занимает пятое место в Серии А с 33 очками. «Аталанта» (25) идет восьмой.