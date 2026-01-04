Будущее Нуну Эшпириту Санту в «Вест Хэме» под угрозой после поражения от «Вулверхэмптона» со счетом 0:3 в 20-м туре АПЛ. Руководство клуба рассматривает возможность увольнения тренера.

Славен Билич globallookpress.com

По информации talkSPORT, если решение будет принято, Славен Билич может вернуться в команду. Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан ранее выражал сомнения в назначении Нуну Эшпириту Санту на замену Грэму Поттеру.

Несмотря на то, что изначально планировалось вернуть Билича, совет директоров предпочел португальского специалиста. Среди возможных кандидатов на пост главного тренера также упоминается Майкл Кэррик, который ранее был в шорт-листе клуба.

Последней командой, которую тренировал Билич, был саудовский «Аль-Фатех». Он покинул клуб в августе 2024 года и с тех пор не работал на тренерской должности.