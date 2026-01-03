«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 18-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев единственный гол забил Рубен Гарсия на 34-й минуте.
«Атлетик» сумел сравнять счет на 71-й минуте, отличился Горка Гурусета.
Результат матча
ОсасунаПамплона1:1АтлетикБильбао
1:0 Рубен Гарсия 34' 1:1 Горка Гурусета 72'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье (Inigo Arguibide 86'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хавьер Галан, Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 76'), Аймар Орос (Мойсес Гомес 83'), Виктор Муньос, Анте Будимир (Энрике Барха 76')
Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель (Хесус Аресо 69'), Ойан Сансет (Роберт Наварро 60'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Беренгер 60'), Горка Гурусета, Нико Уильямс (Николас Серрано 90'), Иньяки Уильямс (Алехандро Рего 60')
Жёлтые карточки: Хон Монкайола 67', Алехандро Катена 73', Хорхе Эррандо 77' — Айтор Паредес 9', Адама Буаро 53', Алехандро Беренгер 73'
После этого матча «Осасуна» занимает 12-е место в таблице Примеры с 19-ю очками в активе. «Атлетик» — на 8-й позиции (24).