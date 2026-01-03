Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние Дани Ольмо и Ламина Ямаля перед матчем с «Эспаньолом».

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Да, они готовы.  Даниэль Ольмо сегодня сыграл в мини-матче, он не боится борьбы один в один.  Он сделал важный шаг.  Ламин Ямаль тоже вернулся», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона» состоится в субботу, 3 января.  Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, что «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры на данный момент.