Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние Дани Ольмо и Ламина Ямаля перед матчем с «Эспаньолом».

«Да, они готовы. Даниэль Ольмо сегодня сыграл в мини-матче, он не боится борьбы один в один. Он сделал важный шаг. Ламин Ямаль тоже вернулся», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона» состоится в субботу, 3 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, что «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры на данный момент.