Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о проведении матча за Суперкубок Франции с «ПСЖ» в Кувейте.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Мое мнение остается неизменным. Оно мое собственное и не обязательно самое правильное: Суперкубок Франции или Италии должен проводиться в соответствующей стране, перед болельщиками клубов.

Но я поеду в Кувейт, потому что это моя работа, и мы гордимся тем, что сыграем этот матч. С Кувейтом проблем нет, они встретят нас наилучшим образом, но я против этой идеи», — приводит слова Де Дзерби L’Équipe.

«ПСЖ» и «Марсель» сойдутся между собой 8 января, начало — в 21:00 мск.