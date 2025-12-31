Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес считает, что против таких соперников, как «Вулверхэмптон» (1:1), команда не имеет право терять очки.

Лисандро Мартинес
Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Очень разочарован.  Мы не можем дома играть вничью.  Должны побеждать, когда играем дома.  Соперник должен страдать, но мы не получили 3 очка.  Очень расстраивает.  Команда отдала все силы.  Пропустили гол в самом конце первого тайма, такое может случиться.  Это наша ответственность.

Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но потом слишком сели, не смогли прессинговать центральных защитников. "Вулверхэмптон" чувствовал себя комфортно с мячом, начали перемещаться и создавать свободные зоны.  Игроки "МЮ" очень разочарованы, мы ожидали лучшего.  Мы должны принять это и двигаться дальше», — цитирует аргентинского футболиста издание BBC.

После 19 туров «МЮ» с 30 очками занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.