Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес считает, что против таких соперников, как «Вулверхэмптон» (1:1), команда не имеет право терять очки.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

«Очень разочарован. Мы не можем дома играть вничью. Должны побеждать, когда играем дома. Соперник должен страдать, но мы не получили 3 очка. Очень расстраивает. Команда отдала все силы. Пропустили гол в самом конце первого тайма, такое может случиться. Это наша ответственность.

Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но потом слишком сели, не смогли прессинговать центральных защитников. "Вулверхэмптон" чувствовал себя комфортно с мячом, начали перемещаться и создавать свободные зоны. Игроки "МЮ" очень разочарованы, мы ожидали лучшего. Мы должны принять это и двигаться дальше», — цитирует аргентинского футболиста издание BBC.

После 19 туров «МЮ» с 30 очками занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.