29 декабря на стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» и «Дженоа» померяются силами в матче 17-го тура Серии А. Старт встречи в 22:45 мск.
В последних турах «Рома» не показывает особой стабильности в результатах. За 5 туров у команды Гасперини 2 победы и 3 поражения. Сейчас у нее 30 очков и она имеет возможность обойти «Ювентус», заняв 4-е место в зоне ЛЧ. Для этого нужно побеждать «Дженоа».
«Дженоа» проиграла в двух последних турах и оказалась в двух очках от зоны вылета. В целом «гриффоны» проиграли в этом сезоне половину матче — 8 неудач в 16 выступления. Гости имеют всего 3 победы, но при этом 2 из их команда добыла на выезде.
Однако судя по последним результатам очных встреч, сегодняшний матч может вылиться для «Дженоа» провалом. Команда проиграла в 2 из 3 случаев и «Рома» явно настроена забрать свое.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.66 и 6.20 соответственно, за 3.65 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что встреча закончится победой «Ромы» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.