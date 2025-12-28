28 декабря в 17-м туре итальянской Серии А «Болонья» примет «Сассуоло». Местом проведения поединка будет стадион «Ренато Даль'Ара». Начало в 20:00 мск.

«Болонья» имеет 25 очков. Команда сейчас седьмая в таблице, но победа вернет ее в зону еврокубков. «Борзые» смогут потеснить «Комо», который в двух очках идет шестым.

Последний матч команд завершился победой «Болоньи» со счетом 4:2. На данный момент хозяева не побеждают в чемпионате уже 3 тура, так что позитивный результат позволит им прервать эту серию. Сможет ли «Болонья» снова выиграть у «Сассуоло»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

Букмекеры предлагают 2.01 на победу «Болоньи», 4.25 они дают на победу «Сассуоло».

Искусственный интеллект считает, что «Сассуоло» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Сассуоло» смотрите на LiveCup.Run.

