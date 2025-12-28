Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Серии А против «Вероны» (3:0).

Массимилиано Аллегри — главный тренер «Милана» globallookpress.com

«Мы должны были лучше контролировать мяч [при счете 3:0]. Были моменты, в которых надо было сыграть иначе. Мяч нужно перемещать постоянно, а не держать его на месте. У нас было несколько потерь, это надо исправлять.

Нкунку — очень чувствительный парень, и сегодня он хотел сыграть хорошо. Он определенно может продолжать и совершенствоваться, как и все остальные.

На данный момент кажется, что для скудетто нужно набрать 82-84 очка. Возможно, 86. Нам нужно продолжать спокойно работать с четкой целью: играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки ди Марцио.

После этого матча «Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе. В следующем поединке «россонери» сыграют против «Кальяри» 2-го января 2026-го года.