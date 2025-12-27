Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил решение клуба продлить контракт с полузащитником Романом Зобниным.

Роман Зобнин globallookpress.com

«Зобнин не является основным футболистом "Спартака". Да, он самый авторитетный игрок в команде, находится в "Спартаке" дольше всех. Однако как такового места в стартовом составе у него нет. Он выходит, когда необходимо закрыть ту или иную позицию. Креативный футболист, который может сыграть на многих позициях. При этом лучшее время Зобнина уже ушло.

Думаю, его продлили из-за того, что он имеет авторитет в раздевалке, может подсказать. Зобнин больше как проводник тренерских идей на футбольном поле. Повторюсь, игроком основного состава Зобнин уже давно не является», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

31-летний игрок выступает за столичный клуб с 2016 года. В этом сезоне сыграл 19 матчей и забил один мяч. Вместе со «Спартаком» Зобнин выиграл чемпионат и суперкубок страны в 2017-м году, а также Кубок России в 2022-м.