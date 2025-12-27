Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о самых прогрессирующих голкиперах нашей страны в 2025 году.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«В первую очередь, Станислав Агкацев — самый прогрессирующий. Максим Бориско последние полгода только показывает хороший рост, но поскольку вопрос о результатах за календарный год, пока его назвать не могу. За осеннюю часть сезона точно могу назвать его лучшим по этому параметру», — цитирует Кафанова «Советский спорт».

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Агкацев провел 18 матчей, в которых девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.