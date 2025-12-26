Ангола и Зимбабве сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка африканских наций-2025 — 1:1.
Ангольцы открыли счет после гола Желсона Далы на 24-й минуте, но точный удар Ноуледжа Мусоны на 45+7-й минуте восстановил равновесие.
Результат матча
АнголаЛуанда1:1ЗимбабвеХараре
1:0 Желсон Дала 24' 1:1 Ноуледж Мусона 45+6'
Ангола: Клинтон Мата, Жонатан Буату-Мананга, Давид Карму, Бени Мамбуэни Мукенди (Ранди Нтекья 59'), Мануэль Шоу, Фреди, Мануэль Бенсон (Зиту Лувумбу 59'), Желсон Дала, Hugo Marques, Augusto Real To Carneiro, M'Bala Nzola (Mabululu 67')
Зимбабве: Тинейдж Хадебе (Брендан Галлоуэй 37'), Ноуледж Мусона (Ishmael Wadi 58'), Марвелоуз Накамба, Мэкоэли Бонне, Bill Antonio (Таванда Чирева 58'), Prince Dube, Jonah Reinhard Fabisch, Divine Lunga, Gerald Takwara, Emmanuel Jalai, Washington Arubi
Жёлтые карточки: Мануэль Шоу 4' — Divine Lunga 39', Prince Dube 49', Jonah Reinhard Fabisch 61'
Команды набрали по одному баллу за два тура и занимают 3-4 позиции в группе B, уступая лидерам квартета из ЮАР и Египта, у которых по три очка.