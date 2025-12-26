Ангола и Зимбабве сыграли вничью в матче 2-го тура Кубка африканских наций-2025 — 1:1.

Ангольцы открыли счет после гола Желсона Далы на 24-й минуте, но точный удар Ноуледжа Мусоны на 45+7-й минуте восстановил равновесие.

Результат матча

Ангола Луанда 1:1 Зимбабве Хараре

1:0 Желсон Дала 24' 1:1 Ноуледж Мусона 45+6'

Ангола: Клинтон Мата, Жонатан Буату-Мананга, Давид Карму, Бени Мамбуэни Мукенди ( Ранди Нтекья 59' ), Мануэль Шоу, Фреди, Мануэль Бенсон ( Зиту Лувумбу 59' ), Желсон Дала, Hugo Marques, Augusto Real To Carneiro, M'Bala Nzola ( Mabululu 67' )

Зимбабве: Тинейдж Хадебе ( Брендан Галлоуэй 37' ), Ноуледж Мусона ( Ishmael Wadi 58' ), Марвелоуз Накамба, Мэкоэли Бонне, Bill Antonio ( Таванда Чирева 58' ), Prince Dube, Jonah Reinhard Fabisch, Divine Lunga, Gerald Takwara, Emmanuel Jalai, Washington Arubi

Жёлтые карточки: Мануэль Шоу 4' — Divine Lunga 39', Prince Dube 49', Jonah Reinhard Fabisch 61'