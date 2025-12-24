«Манчестер Юнайтед» сделал выгодное предложение нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, предложение «Манчестер Юнайтед» было выгодным, но не лучше, чем у конкурентов, потому что клуб не готов менять структуру зарплат. Отмечается, что решение футболиста перейти в «Манчестер Сити» основывалось на привлекательности спортивного проекта.

Ранее появилась информация, что ганец отдает предпочтение «горожанам» при выборе нового клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.