Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Дмитрий Кузнецов globallookpress.com

«Команды преследовали свои цели.  ЦСКА не хватает забивного нападающего, а "Зениту" — российского игрока, особенно в линии обороны.  Каждая команда сделала, что нужно для усиления состава.  ЦСКА потеряет с уходом Дивеева?  Если Баринов перейдёт из "Локомотива" в ЦСКА, клуб же тоже потеряет сильного игрока.  Тут идёт стратегия.  Мы должны принимать и не имеем право обсуждать, что делают клубы.  Можем видеть только последствия — вольются ли Дивеев и Лусиано в новых клубах», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Ранее была информация, что переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам.  Обмен оценивается как «вероятный».