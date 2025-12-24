Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил новость о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Дмитрий Кузнецов globallookpress.com

«Команды преследовали свои цели. ЦСКА не хватает забивного нападающего, а "Зениту" — российского игрока, особенно в линии обороны. Каждая команда сделала, что нужно для усиления состава. ЦСКА потеряет с уходом Дивеева? Если Баринов перейдёт из "Локомотива" в ЦСКА, клуб же тоже потеряет сильного игрока. Тут идёт стратегия. Мы должны принимать и не имеем право обсуждать, что делают клубы. Можем видеть только последствия — вольются ли Дивеев и Лусиано в новых клубах», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Ранее была информация, что переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Обмен оценивается как «вероятный».