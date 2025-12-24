Итальянская «Рома» планирует усилить оборону, заинтересовавшись защитником английского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушином.

Раду Дрэгушин globallookpress.com

Как пишет Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, кроме этого клуб намерен продолжить переговоры о трансферах форвардов из испанского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед» — Джакомо Распадори и Джошуа Зиркзее соответственно.

23-летний Дрэгушин ранее восстанавливался долгое время после травмы — разрыва передней крестообразной связки правого колена. Однако в декабре он был включен в заявку на матч 17-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:2).

Ранее появлялась информация, что Джошуа Зиркзее хочет перейти в «Рому», но «Манчестер Юнайтед» пока не дал своего согласия на трансфер.