Итальянская «Рома» планирует усилить оборону, заинтересовавшись защитником английского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушином.

Раду Дрэгушин
Раду Дрэгушин globallookpress.com

Как пишет Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, кроме этого клуб намерен продолжить переговоры о трансферах форвардов из испанского «Атлетико» и английского «Манчестер Юнайтед»Джакомо Распадори и Джошуа Зиркзее соответственно.

23-летний Дрэгушин ранее восстанавливался долгое время после травмы — разрыва передней крестообразной связки правого колена.  Однако в декабре он был включен в заявку на матч 17-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:2).

Ранее появлялась информация, что Джошуа Зиркзее хочет перейти в «Рому», но «Манчестер Юнайтед» пока не дал своего согласия на трансфер.