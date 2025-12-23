Главный тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что его команда заслуженно выиграла Суперкубок Италии.

Антонио Конте globallookpress.com

«Парни заслуживают поздравлений за безупречный турнир — и против "Милана", и против "Болоньи". Они показали, насколько хотели этот трофей для болельщиков, и теперь у нас также будет отличное рождественское празднование с новым трофеем в витрине. Мы идем от Скудетто и Суперкубка Италии, обыграв такие сильные команды.

Те, кто побеждает, остаются в истории, ведь не забывайте, что два года назад "Наполи" проиграл финал Суперкубка "Интеру", но мало кто это помнит.

Я действительно хочу поздравить "Болонью", потому что сейчас они настоящие протагонисты итальянского футбола. Они выиграли Кубок Италии, выбили "Интер" в полуфинале и были очень конкурентны сегодня вечером. Винченцо Итальяно, игроки и клуб заслуживают похвалы за все, что они делают», — цитирует Конте Sport Mediaset.

В финале «Наполи» переиграл «Болонью» со счетом 2:0. Дубль в этой встрече на счету Давида Нереса. Эта первая победа в турнире для неаполитанцев с 2014 года.