Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов рассказал, как происходит дело с поиском нового главного тренера.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Надеюсь, что до Нового года мы найдем нового главного тренера, и в 2026 год мы войдем с ним. Идет рабочий процесс. Есть несколько кандидатов, не буду вдаваться в подробности. Мы работаем по отечественной школе тренерства, и эти специалисты всем известны», — сказал Газизов «СЭ».

Пост наставник махачкалинского клуба стал вакантен после ухода Хасанби Биджиева 7 декабря. После первой части сезона «Динамо» занимает 13-е место в зоне стыков с 15 очками.

Ранее в СМИ прошла информация, что сейчас главным кандидатом является Вадим Евсеев, работающий сейчас с «Черноморцем».