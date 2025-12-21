«Манчестер Юнайтед» недоволен формой левого латераля Патрика Доргу и приступил к поиску замены.

Патрик Доргу globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, сейчас в поле зрения руководства манкунианцев находятся 23-летний Валентино Ливраменто из «Ньюкасла» и 22-летний Натаниэл Браун из «Айнтрахта».

Заполучить первого в свои ряды будет очень сложно, так как «сороки» считают Ливраменто ключевым игроком в своем проекте. При трансфере Брауна придется сразиться с «Манчестер Сити», которое тоже желает заполучить его в свои ряды.

В этом сезоне 21-летний датчанин Доргу провел 16 матчей и сделал одну голевую передачу. Сейчас его оценивают в € 30 млн.