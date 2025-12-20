Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги полуфинальной встречи Суперкубка Италии, в котором его команда уступила «Болоньи» ((1:1, пен. — 2:3).

Кристиан Киву globallookpress.com

«На мой взгляд, пенальти — это лотерея. Я восхищаюсь смелостью игроков поднять руку и сказать, что ты готов исполнить 11-метровый. Этого нельзя отработать на тренировках, потому что эмоции, возникающие в матче, невозможно создать.

Я думаю, моя команда показала отличную игру, особенно во втором тайме. Были качество и интенсивность, то, что я всегда хочу видеть от своих игроков. Я хочу поговорить о своей команде, о том, что мы можем сделать для улучшения игры, чему мы должны научиться, потому что в этом работа тренера. Нужно понимать, что все могут ошибаться, поэтому я никого не обвиняю и не жалуюсь. Мы продолжаем двигаться вперед», — цитирует Football Italia Киву.

Автором единственного гола в составе нерадзурри стал Маркюс Тюрам, открывший счет в матче уже на 2-й минуте.