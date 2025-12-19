Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о первой части сезона и возможном усилении команды.

Константин Зырянов globallookpress.com

«Есть некое недовольство и игрой, и местом, где находимся. Но во второй части чемпионата постараемся исправиться. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые еще не до конца раскрылись. Мы ждем, что они раскроются.

Нужна свежая кровь, она нужна всегда. Про молодую не будем сейчас говорить. В любое трансферное окно клуб работает над этим. Зимнее трансферное окно не исключение.

Когда захожу на базу, там есть фотографии футбольного клуба "Зенит" по годам. Я смотрю, там очень большая ротация. Футболисты, которые приходили и уходили, о которых даже не вспоминают. Каждое трансферное окно надо сделать так, чтобы приходящие футболисты были сильнее тех, которые уходят, приносили качество, чтобы наша команда росла», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.