По итогам игрового дня 18 декабря в Кубке Испании определились 15 из 16 участников стадии 1/8 финала.
На этот этап вышли пять команд из Сегунды — «Депортиво», «Бургос», «Расинг», «Альбасете» и «Культураль Леонеса», а также десять представителей Ла Лиги: «Эльче», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Валенсия», «Бетис», «Атлетик», «Реал» Мадрид, «Алавес», «Осасуна» и «Атлетико».
Последний участник 1/8 финала станет известен 6 января в перенесенном матче 1/16 финала «Гранада» — «Райо Вальекано», отложенном из-за участия «Райо» в Лиге конференций.