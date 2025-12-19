Последний участник 1/8 финала станет известен 6 января в перенесенном матче 1/16 финала «Гранада» — «Райо Вальекано» , отложенном из-за участия «Райо» в Лиге конференций.

На этот этап вышли пять команд из Сегунды — «Депортиво» , «Бургос» , «Расинг» , «Альбасете» и «Культураль Леонеса» , а также десять представителей Ла Лиги: «Эльче» , «Барселона» , «Реал Сосьедад» , «Валенсия» , «Бетис» , «Атлетик» , «Реал» Мадрид, «Алавес» , «Осасуна» и «Атлетико» .

По итогам игрового дня 18 декабря в Кубке Испании определились 15 из 16 участников стадии 1/8 финала.

