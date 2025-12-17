Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.

Рауль — игрок «Осасуны»
Рауль — игрок «Осасуны» globallookpress.com

В одной из встреч «Осасуна» обыграла «Уэску» со счетом 4:2 в дополнительном времени.

В рамках основного времени матча команды обменялись голами.  У «Уэски» гол забил Даниэль Луна на 35-й минуте.  В составе «Осасуны» отличился Рауль на 45+1-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась «Осасуна».  В составе гостей голы записали на свой счет Рауль на 95-й минуте, Асьер Осамбела на 111-й минуте и Анте Будимир на 118-й минуте.

У «Уэски» отличился Икер Кортахарена на 105+1-й минуте.

Результат матча

УэскаИспания. Кубок Дель РейУэска2:4ОсасунаОсасунаПамплона
1:0 Даниэль Луна 35' 1:1 Рауль Гарсия 45+1' 1:2 Рауль Гарсия 95' 2:2 Икер Кортахарена 105+1' 2:3 Асьер Осамбела 111' 2:4 Анте Будимир 118'
Уэска:  Даниэль Мартин,  Хорхе Пулидо (Daniel Ojeda 63'),  Родриго Абахас,  Серхио Аррибас,  Даниэль Луна,  Серхи Энрич,  Jose Antonio Abad Martinez (Angel Hidalgo 100'),  Willy Chatiliez (Икер Кортахарена 71'),  Jesus Alvarez (Франсиско Портильо 63'),  Manu Rico (Enol Rodriguez 81'),  Liberto Luis Beltran Martinez (Inigo Sebastian Magana 71')
Осасуна:  Айтор Фернандес,  Хуан Крус,  Хорхе Эррандо (Хон Монкайола 68'),  Рауль Гарсия (Анте Будимир 106'),  Мойсес Гомес,  Икер Муньос (Лукас Торро 96'),  Асьер Осамбела,  Энрике Барха (Рубен Гарсия 68'),  Шеральдо Бекер,  Robert Arroyo (Алехандро Катена 68'),  Inigo Arguibide (Виктор Муньос 69')

В параллельном матче «Альбасете» обыграл «Сельту» (2:2, 3:0 по пен.).

В основное время у гостей голы записали на свой счет Йоэль Лаго на 64-й минуте и Борха Иглесиас на 75-й минуте.

В составе «Альбасете» отличились Хефте Бетанкор на 18-й минуте и Хесус Вальехо на 90+3-й минуте.

В серии пенальти хозяева оказались сильнее, не пропустив ни одного одиннадцатиметрового удара.  Победный гол записал на свой счет Хесус Вальехо.

По итогам противостояний «Осасуна» и «Альбасете» пробились в 1/8 финала Кубка Испании, а «Уэска» и «Сельта» завершили свое выступление на турнире.