Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.
В одной из встреч «Осасуна» обыграла «Уэску» со счетом 4:2 в дополнительном времени.
В рамках основного времени матча команды обменялись голами. У «Уэски» гол забил Даниэль Луна на 35-й минуте. В составе «Осасуны» отличился Рауль на 45+1-й минуте.
Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась «Осасуна». В составе гостей голы записали на свой счет Рауль на 95-й минуте, Асьер Осамбела на 111-й минуте и Анте Будимир на 118-й минуте.
У «Уэски» отличился Икер Кортахарена на 105+1-й минуте.
Результат матча
В параллельном матче «Альбасете» обыграл «Сельту» (2:2, 3:0 по пен.).
В основное время у гостей голы записали на свой счет Йоэль Лаго на 64-й минуте и Борха Иглесиас на 75-й минуте.
В составе «Альбасете» отличились Хефте Бетанкор на 18-й минуте и Хесус Вальехо на 90+3-й минуте.
В серии пенальти хозяева оказались сильнее, не пропустив ни одного одиннадцатиметрового удара. Победный гол записал на свой счет Хесус Вальехо.
По итогам противостояний «Осасуна» и «Альбасете» пробились в 1/8 финала Кубка Испании, а «Уэска» и «Сельта» завершили свое выступление на турнире.