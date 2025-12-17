Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.

Рауль — игрок «Осасуны» globallookpress.com

В одной из встреч «Осасуна» обыграла «Уэску» со счетом 4:2 в дополнительном времени.

В рамках основного времени матча команды обменялись голами. У «Уэски» гол забил Даниэль Луна на 35-й минуте. В составе «Осасуны» отличился Рауль на 45+1-й минуте.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась «Осасуна». В составе гостей голы записали на свой счет Рауль на 95-й минуте, Асьер Осамбела на 111-й минуте и Анте Будимир на 118-й минуте.

У «Уэски» отличился Икер Кортахарена на 105+1-й минуте.

Результат матча Уэска Испания. Кубок Дель Рей 2:4 Осасуна Памплона 1:0 Даниэль Луна 35' 1:1 Рауль Гарсия 45+1' 1:2 Рауль Гарсия 95' 2:2 Икер Кортахарена 105+1' 2:3 Асьер Осамбела 111' 2:4 Анте Будимир 118' Уэска: Даниэль Мартин, Хорхе Пулидо ( Daniel Ojeda 63' ), Родриго Абахас, Серхио Аррибас, Даниэль Луна, Серхи Энрич, Jose Antonio Abad Martinez ( Angel Hidalgo 100' ), Willy Chatiliez ( Икер Кортахарена 71' ), Jesus Alvarez ( Франсиско Портильо 63' ), Manu Rico ( Enol Rodriguez 81' ), Liberto Luis Beltran Martinez ( Inigo Sebastian Magana 71' ) Осасуна: Айтор Фернандес, Хуан Крус, Хорхе Эррандо ( Хон Монкайола 68' ), Рауль Гарсия ( Анте Будимир 106' ), Мойсес Гомес, Икер Муньос ( Лукас Торро 96' ), Асьер Осамбела, Энрике Барха ( Рубен Гарсия 68' ), Шеральдо Бекер, Robert Arroyo ( Алехандро Катена 68' ), Inigo Arguibide ( Виктор Муньос 69' )

Статистика матча 2 Удары в створ 8 4 Удары мимо 9 40 Владение мячом 60 7 Угловые удары 9 2 Офсайды 1 17 Фолы 11

В параллельном матче «Альбасете» обыграл «Сельту» (2:2, 3:0 по пен.).

В основное время у гостей голы записали на свой счет Йоэль Лаго на 64-й минуте и Борха Иглесиас на 75-й минуте.

В составе «Альбасете» отличились Хефте Бетанкор на 18-й минуте и Хесус Вальехо на 90+3-й минуте.

В серии пенальти хозяева оказались сильнее, не пропустив ни одного одиннадцатиметрового удара. Победный гол записал на свой счет Хесус Вальехо.

По итогам противостояний «Осасуна» и «Альбасете» пробились в 1/8 финала Кубка Испании, а «Уэска» и «Сельта» завершили свое выступление на турнире.