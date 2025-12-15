«Бешикташ» заинтересован в переходе голкипера «Барселоны» Марк-Андре тер Стегена на правах аренды. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

Марк-Андре тер Стеген — голкипер «Барселоны» globallookpress.com

Стало известно, что руководство «Бешикташа» готово прописать опцию выкупа контракта, но сам тер Стеген не хочет переходить в менее статусный чемпионат.

В июне этого года немецкий голкипер получил тяжелую травму и не провел ни одного матча за «Барселону» в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что каталонский клуб может быть продан наследному принцу Саудовской Аравии.