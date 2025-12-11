Сможет ли кто-то из команд наконец-то одержать победу и выбраться из затянувшейся серии неудач?

В четверг, 11 декабря, состоится матч 5-го тура Лиги Конференции, в котором «Ноа» примет «Легию». Начало игры — в 20:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

22' Боакье из «Ноа» совершает тактический фол против атакующего игрока.

20' Мулахусейнович быстро откликнулся на навес и пробил по центру, но Кацпер Тобиаш продемонстрировал великолепную реакцию, сохранив свои ворота сухими.

18' Получив мяч в штрафной, Марин Яколиш мгновенно пробил в створ, однако Кацпер Тобиаш совершил потрясающий прыжок и парировал удар.

16' Феррейра сделал качественный заброс в штрафную, но Кацпер Тобиаш показал высочайший уровень игры на выходах.

14' Матеус Айяс мгновенно отреагировал на пас и пробил по воротам, но не попал в цель — Легия получает мяч от вратаря.

12' Защитник Ноа не позволил соперникам воспользоваться подачей с углового, своевременно выбив мяч из штрафной зоны.

10' Де Сенна Суалехе мощно пробил из средней зоны, но защитник ценой травмы заблокировал удар.

08' Рубен Винагре исполнил подачу с углового, но Тимоти Файюлу грамотно занял позицию и забрал мяч.

06' Райович пытается пробить с угла штрафной, но его попытка пресекается обороной соперника. Назначается угловой в пользу Легии.

04' ГОЛ! Оборона хозяев допустила роковую ошибку, позволив Милета Райович выйти на рандеву с вратарём. Форвард не промахнулся — 0:1.

03' Клод Гонсалвес прорывается в штрафную и наносит точный удар в центр ворот, однако Тимоти Файюлу успевает отразить мяч.

01' В сегодняшнем матче «Ноа» примет у себя на домашнем стадионе «Легию». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

20:35 Арбитром сегодняшней встречи будет Болат Сарыев из Казахстана.

20:35 Команды встретятся между собой в Ереване на стадионе «им. Вазгена Саргсяна», который вмещает в себя 14 968 болельщиков.

20:30 «Ноа»: Файулу — Боакье, Сильва, Сейнтини, Суалехе — Ошима, Тораринссон — Феррейра, Яколиш — Айяш, Мулахусейнович.

20:30 «Легия»: Тобиаш — Вшолек, Пьятковски, Капуади, Реца — Гонсадвеш, Шиманьски — Красники, Урбаньски, Винагре — Райович.

«Ноа»

Армянский клуб «Ноа» подходит к предстоящему матчу в непростом состоянии. В текущем розыгрыше Лиги конференций команда занимает 23-е место в турнирной таблице, имея в активе 5 очков после четырёх сыгранных матчей. Статистика выступлений говорит о том, что коллектив одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Последние результаты команды не внушают особого оптимизма. В четырёх последних матчах «Ноа» не может одержать победу, довольствуясь тремя ничьими и терпя одно поражение. В последнем туре Лиги конференций команда сыграла вничью с шотландским «Абердином» со счётом 1:1. Ранее удалось одержать важную победу над хорватской «Риекой» (1:0), также была зафиксирована ничья с румынской «Университатя Крайова» (1:1), а от чешской «Сигмы» пришлось потерпеть поражение (1:2).

К предстоящей встрече с «Легией» команда подходит с кадровыми потерями. Португальский нападающий не сможет принять участие в матче из-за травмы колена, что, безусловно, ослабит атакующий потенциал команды.

В целом, «Ноа» находится в непростой ситуации и нуждается в положительных результатах для улучшения своего положения в турнирной таблице. Матч против «Легии» станет серьёзным испытанием для армянского клуба, который будет стремиться прервать свою серию без побед.

«Легия»

Польский гранд «Легия» из Варшавы подходит к предстоящему матчу в непростом положении. После четырёх сыгранных туров в основном этапе Лиги конференций команда занимает 28-е место в турнирной таблице, имея в своём активе всего лишь 3 очка.

Текущая форма команды оставляет желать лучшего. В последних четырёх матчах «Легия» не может отпраздновать победу, ограничившись двумя ничьими и потерпев два поражения. В последнем туре Лиги конференций команда уступила пражской «Спарте» со счётом 0:1, что лишь усугубило турнирные перспективы польского клуба.

Если взглянуть на весь путь команды в текущем розыгрыше Лиги конференций, то картина складывается следующая. «Легия» потерпела минимальное поражение от турецкого «Самсунспора» (0:1), сумела одержать важную победу над донецким «Шахтёром» (2:1), но затем уступила словенской «Целе» со счётом 1:2.

К предстоящей встрече с «Ноа» команда подходит с серьёзными кадровыми потерями. Травмы получили два ключевых игрока: камерунский нападающий Жан-Пьер Нсаме и колумбийский полузащитник Юрген Элитим. Отсутствие этих футболистов существенно ослабит атакующий потенциал варшавской команды.

В целом, «Легия» находится в непростой ситуации и остро нуждается в положительных результатах для улучшения своего положения в турнирной таблице. Матч против «Ноа» станет для польского клуба отличной возможностью прервать неприятную серию без побед и вернуть уверенность команде.

Очные матчи

Команды «Ноа» и «Легия» впервые встретятся в официальном матче в рамках 5-го тура Лиги конференций УЕФА 11 декабря 2025 года. До этого у клубов не было личных встреч в еврокубках или других турнирах.

