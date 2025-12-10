Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о будущем экс-тренера команды Хасанби Биджиева в клубной структуре.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Мы сказали Биджиеву, что у него есть возможность остаться в клубе. Но на какой должности конкретно — сейчас сказать нельзя. Это может быть то, что устроит и его, и нас. Он хороший работник и может принести пользу клубу. Такие, как он, нужны всегда. Биджиев не только квалифицированный тренер — он обладает большим количеством хороших качеств, в том числе человеческих», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Вчера, 9 декабря, попечительский совет «Динамо» Мх принял отставку Биджиева, который был главным тренером с февраля 2024 года.

После первой части сезона дагестанский клуб идет в зоне стыковых матчей таблицы РПЛ с 15 очками.