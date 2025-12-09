Петербургский «Зенит» ведет активные переговоры по поводу трансфера хавбека «РБ Брагантино» Джона Джона в зимнее окно.

Джон Джон globallookpress.com

«Официальное предложение "Зенита"? Пока не было ничего официального, это только слухи. Но интерес "Зенита" реален. Переезд в Россию возможен», — сказал агент игрока Федерико Пасторелло «СЭ».

Вчера, 8 декабря, стало известно о предложении питерского клуба о переходе 23-летнего игрока. За него «Зенит» готов был заплатить 7+1 млн евро.

В минувшем сезоне Джон сыграл за «РБ Брагантино» 51 матч, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 9 млн евро.