Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об итогах первой части сезона для столичного «Динамо».

Константин Тюкавин («Динамо») globallookpress.com

«Ситуация в "Динамо" достаточно сложная. Результаты первого круга оставляют желать лучшего. Это касается и качества, и обстановки в команде. Смешались кони и люди. Время упущено. Были и отъезды в сборную России главного тренера, были вопросы по подготовке команды. Это создавало большие проблемы. В мире нет аналогов, когда тренеры за рубежом совмещают работу в клубе и сборной. Я тоже совмещал, что привело к тому, что мы не добились результата, на который рассчитывали. Бывает, что вступают в противоречие требования главного тренера и возможности футболистов, появляется проблема поиска совместимости и поиска состава. Надо учитывать и психологию, потому что главная задача тренера — объединить футболистов», — цитирует Бышовца «Советский спорт».

«Динамо» с 21 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.