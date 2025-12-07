Уже в зимнее трансферное окно вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть свой клуб.

Мохамед Салах

Как сообщает Caught Offside, 33-летним египтянином сейчас интересуются

«Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» и готовы заплатить за него € 80-100 млн

Также сообщалось об интересе к Салаху со стороны клубов МЛС, но они вряд ли смогут потянуть его трансфер.

Лидер «Ливерпуля» сейчас находится в непростых отношениях с главным тренером мерсисайдцев Арне Слотом и последние три матча начинал на скамейке запасных.

В этом сезоне Салах сыграл 19 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 ассита. Его контракт с «Ливерпулем» истекает в 2027 году.