Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказал свое мнение по поводу итогов жеребьевки чемпионата мира 2026 года по футбола и оценил шансы на мундиале сборной Узбекистана.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Отличительная черта итогов этой жеребьевки в том, что в каждой группе две более‑менее сильные команды, а остальные весьма посредственные. Но так сделали, чтобы больше команд участвовало в турнире. Так что интересно следить здесь будет начиная не с группового этапа, а с плей‑офф. Но в каких‑нибудь группах сюрприз, может, и произойдет.

Что касается Узбекистана, думаю, ни на что она не сможет претендовать. Не думаю, что будет сюрприз. Конечно, они будут биться, очень стараться. Но класс соперников чувствуется», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Турнир пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 сборных.