Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказал свое мнение по поводу итогов жеребьевки чемпионата мира 2026 года по футбола и оценил шансы на мундиале сборной Узбекистана.

Игорь Колыванов
Игорь Колыванов globallookpress.com

«Отличительная черта итогов этой жеребьевки в том, что в каждой группе две более‑менее сильные команды, а остальные весьма посредственные.  Но так сделали, чтобы больше команд участвовало в турнире.  Так что интересно следить здесь будет начиная не с группового этапа, а с плей‑офф.  Но в каких‑нибудь группах сюрприз, может, и произойдет.

Что касается Узбекистана, думаю, ни на что она не сможет претендовать.  Не думаю, что будет сюрприз.  Конечно, они будут биться, очень стараться.  Но класс соперников чувствуется», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Турнир пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.  Впервые на чемпионате мира сыграют 48 сборных.