В матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» потерпел домашнее поражение от «Хольштайн Киль» — 1:1 (2:4 по пенальти).

В основное время матча команды не выявили победителя, счет был открыт на 107-й минуте. Отличился вышедший на замену на 99-й минуте гамбийский форвард «Гамбурга» Бейкери Джатта, которому ассистировал Миро Мухайм.

На 118-й минуте нападающий гостей Фил Харрес сравнял счет и команды перешли к серии пенальти, где точнее был «Хольштайн».

Результат матча Гамбург Гамбург 1:0 Хольштайн Киль 1:0 Бейкери Джатта 107' Гамбург: Перец Даниэл, Лука Вушкович, Джордан Торунарига ( Абубака Сумаоро 98' ), Миро Мухайм, Гонсалу Рамуш, Георгий Гочолеишвили ( Жан-Люк Домпе 82' ), Фабиу Виейра, Николай Ремберг ( Йонас Мефферт 64' ), Райан Филипп, Рансфорд Кёнигсдёрффер ( Бейкери Джатта 99' ), Александер Рёссинг-Лелесиит ( Эмир Сахити 64' ) Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Джон Толкин, Марко Коменда ( Niklas Niehoff 78' ), Давид Зец, Лассе Розенбом ( Marcus Muller 106' ), Kasper Davidsen ( Штефан Шваб 60' ), Магнус Кнудсен, Марко Ивезич, Фил Харрес, Адриан Капралик ( Louis Koster 94' ), Jonas Therkelsen ( Ivan Nekic 78' ) Жёлтые карточки: Николай Ремберг 12', Джордан Торунарига 85', Йонас Мефферт 100' — Kasper Davidsen 9', Лассе Розенбом 12', Давид Зец 54', Марко Ивезич 69', Ivan Nekic 87', Джон Толкин 90'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 9 Удары мимо 8 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 13 Фолы 13

«Хольштайн Киль» вышел в четвертьфинал Кубка Германии и узнает следующего соперника после жеребьевки.