В матче 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» потерпел домашнее поражение от «Хольштайн Киль» — 1:1 (2:4 по пенальти).
В основное время матча команды не выявили победителя, счет был открыт на 107-й минуте. Отличился вышедший на замену на 99-й минуте гамбийский форвард «Гамбурга» Бейкери Джатта, которому ассистировал Миро Мухайм.
На 118-й минуте нападающий гостей Фил Харрес сравнял счет и команды перешли к серии пенальти, где точнее был «Хольштайн».
Результат матча
ГамбургГамбург1:0ХольштайнКиль
1:0 Бейкери Джатта 107'
Гамбург: Перец Даниэл, Лука Вушкович, Джордан Торунарига (Абубака Сумаоро 98'), Миро Мухайм, Гонсалу Рамуш, Георгий Гочолеишвили (Жан-Люк Домпе 82'), Фабиу Виейра, Николай Ремберг (Йонас Мефферт 64'), Райан Филипп, Рансфорд Кёнигсдёрффер (Бейкери Джатта 99'), Александер Рёссинг-Лелесиит (Эмир Сахити 64')
Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Джон Толкин, Марко Коменда (Niklas Niehoff 78'), Давид Зец, Лассе Розенбом (Marcus Muller 106'), Kasper Davidsen (Штефан Шваб 60'), Магнус Кнудсен, Марко Ивезич, Фил Харрес, Адриан Капралик (Louis Koster 94'), Jonas Therkelsen (Ivan Nekic 78')
Жёлтые карточки: Николай Ремберг 12', Джордан Торунарига 85', Йонас Мефферт 100' — Kasper Davidsen 9', Лассе Розенбом 12', Давид Зец 54', Марко Ивезич 69', Ivan Nekic 87', Джон Толкин 90'
«Хольштайн Киль» вышел в четвертьфинал Кубка Германии и узнает следующего соперника после жеребьевки.