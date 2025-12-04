Главный тренер «Реала»﻿ Хаби Алонсо высоко оценил выступление нападающего Килиана Мбаппе после уверенной победы своей команды в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Атлетика»﻿ (3:0). В этой игре Мбаппе забил два мяча.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Килиан сейчас в отличной форме — много движется, прекрасно взаимодействует с Винисиусом. Команда с первой минуты вышла играть на победу. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома»﻿, — приводит слова Алонсо Marca.

На данный момент «Реал»﻿ занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги с 36 очками, всего на одно очко уступая лидирующей «Барселоне»﻿. В следующем туре команда Алонсо встретится с «Сельтой»﻿.