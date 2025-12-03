Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкурентах команды в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Они очень сильны и надёжны. Мы должны настроиться на то, что нам будет сложно, но в то же время сезон Премьер-лиги длится долго. Я самый возрастной тренер Премьер-лиги и обладаю достаточным опытом, чтобы показать себя хорошо на длинной дистанции и попытаться выиграть чемпионат.

Челси с Энцо Мареской впечатляет меня всё больше и больше с каждым днём. Многое ещё произойдёт. Мы выиграли шесть Премьер-лиг, из них четыре или пять, когда в январе или феврале мы уступали. Команда, которая выигрывает Премьер-лигу, растёт с каждым месяцем, именно это мы стараемся делать», — передаёт слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В настоящий момент «Манчестер идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ.