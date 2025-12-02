Крайний полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле до 17 января 2026 года, сообщает популярное фанатское сообщество The Chelsea Forum.

Михаил Мудрик globallookpress.com

24-летний игрок был отстранён от футбольной деятельности из-за обвинений в употреблении запрещённых веществ и не выходил в официальных матчах больше года. По информации источника, срок дисквалификации истекает в начале следующего года, и «Челси» уже ищет вариант для продолжения его карьеры.

Руководство лондонского клуба ведёт переговоры с «Страсбургом» о возможной аренде Мудрика в зимнее трансферное окно. Предполагается, что украинец проведёт во французской Лиге 1 около шести месяцев, чтобы набрать форму, после чего вернётся в английскую команду.

После 14 туров «Страсбург» располагается на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Напомним, что в 2023 году владелец «Челси» приобрёл контрольный пакет акций французского клуба, что облегчает переходы между ними — аренда Мудрика также не должна вызвать трудностей.