Защитник «Айнтрахта»﻿ Натаниэль Браун привлек внимание мадридского «Реала»﻿, сообщает Sky Sport Germany.

Натаниэль Браун globallookpress.com

Скауты королевского клуба наблюдали за ним во время матчей Бундеслиги с «Кельном»﻿ и Лиги чемпионов с «Аталантой»﻿. Мадридский клуб планирует приобрести футболиста следующим летом.

«Айнтрахт» оценивает трансфер игрока в сумму от 60 до 70 миллионов евро. Срок действующего контракта Брауна с клубом рассчитан до июня 2030 года. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.​