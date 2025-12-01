Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (0:0).

«Максимально старались.  Махачкалинское "Динамо" — хорошая команда.  Вы видели, как они недавно играли с ЦСКА в Кубке, случайно не прошли дальше.  В чемпионате они тоже отлично играли.

Не могу сказать, что какая‑то команда давила, контролировала игру в этом матче.  Это всё отрезками было.  В концовке матча соперник чуть‑чуть территориально стал давить.  Но у нас были ограничения в плане замен и возможностей вести игру так, как мы хотели бы.

Мы два раза вничью сыграли за практически три месяца, и это были совсем разные игры.  В первой встрече мы просто бились, готовы были сражаться за очки, а сейчас у нас есть больше осмысленности и понимания.  Еще нужно время.  И, конечно, очень короткая скамейка была», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.