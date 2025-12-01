Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о матче против махачкалинского «Динамо» (0:0).

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Максимально старались. Махачкалинское "Динамо" — хорошая команда. Вы видели, как они недавно играли с ЦСКА в Кубке, случайно не прошли дальше. В чемпионате они тоже отлично играли.

Не могу сказать, что какая‑то команда давила, контролировала игру в этом матче. Это всё отрезками было. В концовке матча соперник чуть‑чуть территориально стал давить. Но у нас были ограничения в плане замен и возможностей вести игру так, как мы хотели бы.

Мы два раза вничью сыграли за практически три месяца, и это были совсем разные игры. В первой встрече мы просто бились, готовы были сражаться за очки, а сейчас у нас есть больше осмысленности и понимания. Еще нужно время. И, конечно, очень короткая скамейка была», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

В активе «Динамо» Мх теперь 15 очков и 13-е место в турнирной таблице, «Сочи» с 9 баллами — последний.