1 декабря «Сочи» и «Динамо» Мх проведут очный матч в 17-м туре российской Премьер-лиги. Встреча стартует в 19:30 по мск.

Обеим командам нужны 3 очка, так как ни «Сочи», ни «Динамо» с неба звезд не хватают и нуждаются в баллах, чтобы улучшить свое турнирное положение. «Сочи» на данный момент идут последними и даже в случае победы останутся на дне. «Динамо» с 14 баллами является 14-й командой турнирной таблицы.

Команды уже пересекались в нынешнем сезоне РПЛ. 28 сентября соперники сыграли нулевую ничью. Удастся ли им выявить победителя в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Букмекеры:3.20 на победу «Сочи», 2.88 на ничью, 2.55 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект: победа «Динамо» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.