1 декабря «Сочи» и «Динамо» Мх проведут очный матч в 17-м туре российской Премьер-лиги. Встреча стартует в 19:30 по мск.
Обеим командам нужны 3 очка, так как ни «Сочи», ни «Динамо» с неба звезд не хватают и нуждаются в баллах, чтобы улучшить свое турнирное положение. «Сочи» на данный момент идут последними и даже в случае победы останутся на дне. «Динамо» с 14 баллами является 14-й командой турнирной таблицы.
Команды уже пересекались в нынешнем сезоне РПЛ. 28 сентября соперники сыграли нулевую ничью. Удастся ли им выявить победителя в этот раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры:3.20 на победу «Сочи», 2.88 на ничью, 2.55 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект: победа «Динамо» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.