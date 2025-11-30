Закончился матч 21-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «Ротором» из Волгограда. Игра закончилась без голов — 0:0.
«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками в 21 матче. «Ротор» располагается на седьмой позиции, набрав 30 очков.
Лидером чемпионата остаётся воронежский «Факел» с 45 очками, второе место у «Урала» (41).
Результат матча
ЕнисейКрасноярск0:0РоторВолгоград
Енисей: Егор Шамов, Bogatyrev N., Александр Масловский, Эмерсон, Артём Гюрджан, Егор Иванов, Иван Зазвонкин, Александр Надольский, Артём Погосов, Андрей Мазурин, Ratkovic L.
Ротор: Никита Чагров, Максим Швецов, Николай Покидышев, Shilnikov G., Вячеслав Бардыбахин, Сергей Макаров, Максим Кайнов (Михаил Мальцев 85'), Даниил Фомин, Илья Сафронов (Davidyan D. 78'), Имран Азнауров (Дмитрий Лаврищев 65'), Александр Хохлачев (Кирилл Никишин 65')
Жёлтые карточки: Эмерсон 21', Артём Гюрджан 63', Амир Батырев 90+1' — Илья Сафронов 37'