Удары мимо

8 Удары мимо 5

Удары в створ

6 Удары в створ 2

Лидером чемпионата остаётся воронежский «Факел» с 45 очками, второе место у «Урала» (41).

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги с 23 очками в 21 матче. «Ротор» располагается на седьмой позиции, набрав 30 очков.

Закончился матч 21-го тура Первой лиги между «Енисеем» и «Ротором» из Волгограда. Игра закончилась без голов — 0:0.

