Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура РПЛ, в котором сразятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов».  Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян globallookpress.com

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.

После 16 туров «Краснодар» с 34 очками занимает второе место в таблице.  «Крылья Советов» с 17 баллами располагаются на 11-й позиции.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» доступен по ссылке.