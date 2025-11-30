Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура РПЛ, в котором сразятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Аугусто, Кривцов, Са, Кордоба.
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Евгеньев, Божин, Витюгов, Рахманович, Баньяц, Марин, Ахметов.
После 16 туров «Краснодар» с 34 очками занимает второе место в таблице. «Крылья Советов» с 17 баллами располагаются на 11-й позиции.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» доступен по ссылке.