Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс ответил на вопрос о будущем Гарри Кейна в команде.

Гарри Кейн globallookpress.com

«У него есть пункт о выкупе до конца января каждого года. Мы предполагаем, что он точно отработает свой контракт до 2027 года. И если бы это зависело от нас — а я слышал, он тоже этого хочет, — он бы продлил соглашение. Его семья чувствует себя очень комфортно. В Мюнхене можно спокойно заниматься своими делами. Гарри Кейн работал с телохранителями только дома в Лондоне», — приводит слова Хёнеса Bild.

В текущем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах, в которых забил 24 мяча и сделал три ассиста.