У «Фрайбурга» стало 16 очков и восьмое место в турнирной таблице, «Майнц» (6) — последний.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лукас Кублер, Винченцо Грифо, Йоан Манзамби и Патрик Остерхаге .

В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле разгромила «Майнц» со счетом 4:0.

Футбол•Вчера 21:30 «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•29/11/2025 22:27 «Байер» — «Боруссия»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•29/11/2025 19:32 «Бавария» — «Санкт-Паули»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•29/11/2025 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Футбол•29/11/2025 00:28 «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:07 Волшебник Рима: как Гасперини заставил «Рому» поверить в Скудетто

Футбол•29/11/2025 14:00 Тест на чемпионство: готов ли «Челси» навязать борьбу «Арсеналу» в гонке за титул?

Футбол•29/11/2025 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ

Футбол•29/11/2025 11:08 Компромисс или новый прецедент: почему «Реал» может потерять Винисиуса

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Выбор читателей

Футбол•27/11/2025 02:16 «Ливерпуль» разваливается на глазах: ПСВ втоптал команду Слота в газон «Энфилда»

Футбол•26/11/2025 17:33 Адаптируйся или уходи: как упрямство Аморима душит «Манчестер Юнайтед»

Футбол•26/11/2025 00:56 Шоу Эстевао и красная Араухо: «Челси» разнёс «Барселону» на «Стэмфорд Бридж»

Футбол•28/11/2025 18:25 Взлет и падение: как Эстеван затмевает Неймара в борьбе за место в сборной Бразилии на ЧМ-2026

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Самое интересное

Футбол•04/11/2025 14:32 Две ноги — одно оружие: почему Дембеле — нападающий будущего

Футбол•31/10/2025 16:42 «Зенит» убивает российских футболистов: кто стал «жертвой» петербургского клуба?

Футбол•31/10/2025 14:37 Эстеван, Карль, Барко и еще дюжина талантов: 15 юных звезд, которые меняют европейский футбол

Теннис•29/10/2025 16:46 Теннисная Золушка из Монако: как Вашеро прошел путь из ниоткуда в топ-40