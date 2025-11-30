В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле разгромила «Майнц» со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лукас Кублер, Винченцо Грифо, Йоан Манзамби и Патрик Остерхаге.
Результат матча
ФрайбургФрайбург3:0МайнцМайнц
Фрайбург: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Хьюго Ринкон, Витор Рейс, Алекс Морено, Аззедин Унаи, Аксель Витсель, Иван Мартин, Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Бриан Хиль
Майнц: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе
У «Фрайбурга» стало 16 очков и восьмое место в турнирной таблице, «Майнц» (6) — последний.