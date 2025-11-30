В матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле разгромила «Майнц» со счетом 4:0.

Винченцо Грифо
Винченцо Грифо globallookpress.com

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Лукас Кублер, Винченцо Грифо, Йоан Манзамби и Патрик Остерхаге.

ФрайбургФрайбургФрайбург3:0МайнцМайнцМайнц
Фрайбург:  Пауло Гассанига,  Арнау Мартинес,  Хьюго Ринкон,  Витор Рейс,  Алекс Морено,  Аззедин Унаи,  Аксель Витсель,  Иван Мартин,  Виктор Цыганков,  Владислав Ванат,  Бриан Хиль
Майнц:  Тибо Куртуа,  Фран Гарсия,  Антонио Рюдигер,  Эдер Милитао,  Арда Гюлер,  Джуд Беллингхэм,  Орельен Чуаэми,  Федерико Вальверде,  Трент Александер-Арнольд,  Винисиус Жуниор,  Килиан Мбаппе

У «Фрайбурга» стало 16 очков и восьмое место в турнирной таблице, «Майнц» (6) — последний.