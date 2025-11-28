Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о серии поражений красных в последних матчах.

Арне Слот globallookpress.com

«Мы продолжаем бороться, мы пытаемся улучшить ситуацию — это то, чего мы все хотим. Но содержание бесед (с руководством клуба — прим.) не изменилось с момента моего назначения. Наша игра не соответствует стандартам, к которым мы привыкли и которых хотим. Мы уверены, что можем играть лучше.

В прошлом сезоне, когда у нас все получалось, акцент был на индивидуальностях, а я говорил, что важна команда. Когда происходит обратное — тоже важна команда.

Думаю, каждому игроку тяжело, когда ты пропускаешь на третьей минуте, затем проводишь хороший первый тайм, а через 10 минут после перерыва снова пропускаешь», — цитирует Слота ESPN.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ идет на 11-м месте. Клуб набрал 18 очков в 12 встречах.