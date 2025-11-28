Экс-футболист «Баварии» Томас Мюллер, ныне играющий за «Ванкувер Уайткэпс», прокомментировал игру мюнхенского клуба в нынешнем сезоне.

Томас Мюллер globallookpress.com

«Команда очень хорошо укомплектована, и тренерский штаб во главе с Компани проделывает выдающуюся работу. Смотреть за их игрой — одно удовольствие.

Не смотрел все матчи, но у меня сложилось хорошее впечатление. Пока у них все отлично, и я надеюсь, что так будет и дальше.

Поддерживаю связь со своими бывшими одноклубниками, смотрю много обзоров и остаюсь в курсе событий», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.