Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сейчас имеет предложения от двух российских клубов.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Насколько я слышал, есть предложение от ЦСКА, есть предложение от "Зенита". Разумеется, по деньгам точно не уступающие. Но, зная Баринова, он хочет остаться в "Локомотиве". И вот почему они пока не могут договориться? Может быть, приход Ротенберга как-то всё это сдвинет в пользу Баринова и его агентов», — сказал известный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел тут. Его контракт истекает летом 2026 года и пока полузащитник не может договориться с руководством железнодорожников о его продлении.