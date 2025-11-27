Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов сейчас имеет предложения от двух российских клубов.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Насколько я слышал, есть предложение от ЦСКА, есть предложение от "Зенита".  Разумеется, по деньгам точно не уступающие.  Но, зная Баринова, он хочет остаться в "Локомотиве".  И вот почему они пока не могут договориться?  Может быть, приход Ротенберга как-то всё это сдвинет в пользу Баринова и его агентов», — сказал известный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел тут.  Его контракт истекает летом 2026 года и пока полузащитник не может договориться с руководством железнодорожников о его продлении.